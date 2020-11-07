Chelsea, geriye düştükten sonra patladı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde Sheffield United'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, geriye düştükten sonra patladı!
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07 Kasım 2020 23:29
Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, Sheffield United'ı ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada David McGoldrick'in golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Chelsea, 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada Thiago Silva ve 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 15 yapan Chelsea, maç fazlası ve averajla Leicester City'nin önünde 3. sıraya yükseldi. Sheffield United ise bir puanla son sırada kaldı.



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