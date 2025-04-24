Chelsea'den Kenan Yıldız için ilk temas!

Chelsea, milli futbolcunun Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea'den Kenan Yıldız için ilk temas!
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24 Nisan 2025 12:15
Chelsea, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN İLK TEMAS

Foot Mercato'da yer alan habere göre, milli futbolcu ile ilgilenen Chelsea'nin, transfer için Juventus ile ilk temasları gerçekleştirdiği yazıldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Chelsea'nin, Kenan Yıldız için Juventus'a resmi bir teklifinin olmadığı ve İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME OLABİLİR

Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ

Yeni bir yapılanmaya gidecek Juventus, Kenan Yıldız'ı takımın önemli isimlerinden biri olarak görüyor ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi bileti de Kenan'ın geleceği için önemli olacak. İtalyan basını, daha önce Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Kenan'ı iyi bir bonservisle gönderebileceğini duyurmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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