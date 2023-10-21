Chamberlain: "Kendimiz ettik, kendimiz bulduk"

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray'a kaybettikleri derbi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Chamberlain: 'Kendimiz ettik, kendimiz bulduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 21:27
Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği derbide siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Alex Oxlade-Chamberlain "Üzücü bir sonuç. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık, 10 kişi kaldık. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Penaltı düdüğü geldi. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yerlerde top kayıpları oldu. Bu tarz hatalar sonrası canınız yanar. İlk yarıda Icardi'nin bulduğu fırsatlar da bu yüzdendi." dedi.

Sözlerine devam eden Alex Oxlade-Chamberlain "İkinci yarı daha iyiydik. Ancak büyük maçlarda hatalar yaparsanız, bedelini ödersiniz. İkinci yarı performansımızı genele yayarsak, yenilmez bir takım oluruz." ifadelerini kullandı

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery