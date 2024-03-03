Chamberlain geri dönüş tarihini açıkladı!

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Sakatlığıyla ilgili konuşan Chamberlain, "Sürecin nasıl gittiğiyle alakalı bir güncelleme yapmak istedim. Her şey yolunda. Süreç devam ediyor. Fiziksel olarak toparlamaya başladım. İyi bir noktadayım. Tekrar yeşil sahalara döndüm ve topla çalışmalara başladım. Takıma katılmaya çok da uzak değilim. Yakında takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağım.'' dedi.
Sakatlığıyla ilgili konuşan Chamberlain, "Sürecin nasıl gittiğiyle alakalı bir güncelleme yapmak istedim. Her şey yolunda. Süreç devam ediyor. Fiziksel olarak toparlamaya başladım. İyi bir noktadayım. Tekrar yeşil sahalara döndüm ve topla çalışmalara başladım. Takıma katılmaya çok da uzak değilim. Yakında takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağım.'' dedi.
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