Çeyrek final için Lazio'ya beraberlik yetti!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lazio ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio, 2-1 kazandığı maçın rövanşında, Plzen ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.
Lazio'ya turu getiren golü 77. dakikada Alessio Romagnoli kaydederken Plzen'in golü 52. dakikada Pavel Sulc'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Lazio, Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İtalyan temsilcisi, çeyrek finalde Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio, 2-1 kazandığı maçın rövanşında, Plzen ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.
Lazio'ya turu getiren golü 77. dakikada Alessio Romagnoli kaydederken Plzen'in golü 52. dakikada Pavel Sulc'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Lazio, Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İtalyan temsilcisi, çeyrek finalde Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.