Cenk Tosun: "Mourinho çok babacan"

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cenk Tosun: 'Mourinho çok babacan'
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19 Ocak 2025 21:17
Fenerbahçe'de Cenk Tosun, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız." dedi.

Jose Mourinho için de konuşan Cenk, "Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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