Cenk Tosun ligde 5. golünü attı

Beşiktaş'ta son oynanan Konyaspor maçında karşılaşmanın kapanış golünü atan Cenk Tosun, ligde 5. golüne ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun ligde 5. golünü attı
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19 Şubat 2024 23:26
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.

Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.

Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.

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