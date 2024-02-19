Cenk Tosun ligde 5. golünü attı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.
Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.
Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.
Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.
Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.
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