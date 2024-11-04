Cenk Tosun'dan Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, Jose Mourinho'nun Trabzon'da sahaya girdiği anları paylaştı ve, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat." ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Cenk Tosun'dan Mourinho paylaşımı!
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04 Kasım 2024 14:38
Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı.

Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini yazdı.

Cenk'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



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