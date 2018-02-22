UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza attı.Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu.Son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Roma'nın 9 puan kazanmasında başrolü üstlenen milli oyuncu, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürdü.Yeni formatı ve adıyla 1992 yılından bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü henüz 20 yıl, 7 ay ve 7 günlükken atan Cengiz, organizasyonda ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldı.Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde 20 yıl, 7 ay ve 23 günlükken atmıştı. Milli futbolcu, 2014 yılında takımının konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği grup maçında penaltıdan ağları sarsmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncular listesinde ilk beşe girenler arasında Sercan Yıldırım (20 yıl, 8 ay, 2 gün), kaleci Sinan Bolat (21 yıl, 3 ay, 6 gün) ve Colin Kazım-Richards (21 yıl, 7 ay, 7 gün) yer alıyor.İlk kez 1956'da düzenlenmeye başlayan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda fileleri havalandıran en genç Türk oyuncu unvanını ise Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik elinde tutuyor.Bordo-mavililerin konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 1-0 mağlup ettiği 19 Eylül 1984'te oynanan ilk tur maçında takımının tek golüne imza atan Lemi Çelik, bunu 18 yaş, 6 ay ve 10 günlükken başardı.Eski futbolculardan Raşit Çetiner (19 yaş, 3 gün), Engin Verel (19 yaş, 16 gün), Faruk Erdoğan (19 yaş, 9 ay, 3 gün) ve Metin Oktay (20 yaş, 6 ay, 24 gün) organizasyon tarihinde gol atan en genç diğer Türk futbolcular olarak öne çıkıyor.Polonyalı eski futbolcu Wlodzimierz Lubanski ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde ağları sarsan en genç futbolcu rekorunun sahibi.Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin Çek Dukla Prag'ı 2-0 yendiği 1963 yılında oynanan organizasyonun son 16 turu rövanş maçında Lubanski, 16 yaş, 8 ay ve 16 günlükken fileleri havalandırdı.UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ise Ganalı eski futbolcu Peter Ofori-Quaye, en genç golcü olarak adını tarihe yazdırdı. 1 Ekim 1997'de Norveç ekibi Rosenborg'un konuk ettiği Olympiakos'u 5-1 mağlup ettiği grup maçında Yunanistan temsilcisinin tek golünü kaydeden Ofori-Quaye, bunu 17 yaş, 6 ay ve 10 günlükken yaptı.