NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



76ERS 120-116 MAVERICKS



Philadelphia 76ers, American Airlines Center'da Dallas Mavericks'i 120-116 mağlup etti.



Tobias Harris 28 sayı ve 5 ribaundla 76ers'ın en skorer ismi oldu. Tyrese Maxey 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Kelly Oubre Jr. benchten gelerek 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.



Mavericks'te Luka Doncic 38 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double performansı ortaya koyarken, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle, Tim Hardaway Jr. ise benchten gelerek 21 sayı ve 7 ribaundla maçı tamamladı.



CELTICS 140-88 WARRIORS



Boston Celtics, TD Garden'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 140-88 devirdi.



Jaylen Brown 29 sayıyla Celtics'e liderlik ederken, Jayson Tatum doğum gününde 27 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydetti. Payton Pritchard ise benchten gelerek 19 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı.



52 sayılık galibiyet, Celtics tarihindeki en büyük üçüncü farklı galibiyet oldu. Üst üste 11. maçını kazanan Boston, NBA tarihinde bir sezonda üç kez 50 sayı farkla galibiyet alan ilk takım oldu. Celtics bu sezon daha önce Indiana Pacers ve Brooklyn Nets'i sırasıyla 51 ve 50 sayı farkla mağlup etmişti.



Lester Quinones benchten kaydettiği 17 sayıyla Warriors'ın en skorer ismi oldu. Jerome Robinson 10 sayı atarken, Moses Moody 11 sayıyla çift haneli sayılara ulaşan tek diğer ilk beş oyuncusu oldu. Klay Thompson, Jonathan Kuminga ve Draymond Green 6'şar puan kaydederken, Stephen Curry, 17 dakikada 4 sayı (2/13 şut isabeti) bulabildi.



CLIPPES 89-88 TIMBERWOLVES



LA Clippers, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 89-88 yendi.



Clippers'ta Kawhi Leonard 32 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla takımı galibiyete taşıyan oyuncuydu. Norman Powell 24 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydederken, James Harden 4 sayı, 5 ribaund, 10 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Anthony Edwards 27 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 18 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle, Rudy Gobert ise 12 sayı, 16 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynadı.



MAGIC 113-91 PISTONS



Orlando Magic, Amway Center'da Detroit Pistons'ı 113-91 mağlup etti.



Paolo Banchero 29 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle Magic'te öne çıkan isim oldu. Wendell Carter Jr. 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynarken, Markelle Fultz 16 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



Evan Fournier, 17 sayı ve 5 asistle Pistons'ın en skorer oyuncusuydu. Simone Fontecchio ise 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



RAPTORS 111-106 HORNETS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 111-106 mağlup etti.



RJ Barrett, 23 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Raptors'ın en skorer ismiydi. Immanuel Quickley 22 sayı, 7 ribaund ve 11 asistle, Gary Trent Jr. ise 17 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Brandon Miller ise 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 1 blokla Hornets'a liderlik etti. Miles Bridges 20 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Grant Williams 18 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti.



KNICKS 107-98 CAVALIERS



New York Knicks, Gainbridge Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 107-98 devirdi.



Donte DiVincenzo 28 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla Knicks'i galibiyete taşıdı. Bojan Bogdanovic 20 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken. Miles McBride 16 sayı, 5 asist ve 1 ribaund kaydetti.



Cavaliers'ta Sam Merrill 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Darius Garland 19 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Jarrett Allen 18 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



SPURS 117-105 PACERS



San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-105 yendi.



Victor Wembanyama, Spurs'ü 31 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 6 blokla galibiyete taşıdı. Malaki Branham 18 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 17 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla, Keldon Johnson ise 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Pacers'ta TJ McConnell 13/15 şut isabetiyle 26 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle takıma liderlik etti. Pascal Siakam 21 sayı ve 8 ribaundla, Myles Turner 16 sayı ve 10 ribaundla, Tyrese Haliburton ise 12 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynadı.



THUNDER 118-110 SUNS



Oklahoma City Thunder, Footprint Center'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 118-110 mağlup etti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 8 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 2 blokla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Williams 22 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma kaydederken, Chet Holmgren 14 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Suns'ta Bradley Beal 31 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Kevin Durant 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı. Jusuf Nurkic 14 sayı, 4 asist ve hem kariyer hem de takım rekoru olan 31 ribaundla geceye damgasını vurdu. Eric Gordon ise 15 sayı ve 3 asistle maçı tamamladı.





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