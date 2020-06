Celta Vigo, kümede kalma aşkına yanardağ gibi patladı!

La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo ile Alaves, Estadio de Balaidos'da karşılaştı. Ev sahibi mücadeleyi 6-0 kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan Iago Aspas, 40. ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito ve 86. dakikada Santi Mina kaydetti.



Konuk ekip Alaves'te Martin Aguirregabiria, 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



OKAY 45 DAKİKA MÜCADELE ETTİ



Celta Vigo'da Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika mücadele etti. Okay, ikinci yarıda yerini Filip Bradaric'e bıraktı.



Bu sonuçla beraber Celta Vigo, puanını 30'a çıkararak 16. sırada yer aldı. Vigo şehrinin temsilcisi, La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak.



Konuk ekip Alaves ise, bu maçı kayderek 35 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı. Alaves, La Liga'nın 31. haftasında sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.