Cedric Bakambu'ya sürpriz teklif!

Galatasaray'ın yedek golcüsü Cedric Bakambu'ya İspanya'dan Real Betis talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cedric Bakambu'ya sürpriz teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 15:29
Son güncelleme 29 Ocak 2024 15:30
Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ardından yedek golcü olarak oynattığı Bakambu'ya talip çıktı.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY'DAN RET

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, İspanyol ekibinin yaptığı bu teklifi reddetti.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Kiralama teklifinde istediği yanıtı alamayan Betis, oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacak.

BAKAMBU'NUN KARARI

Haberde Cedric Bakambu'nun da La Liga ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın 700 bin euroya BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery