ÇBK Mersin sahasında farklı mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında ÇBK Mersin konuk ettiği ZVVZ USK Prag'a 77-56 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin sahasında farklı mağlup oldu
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30 Ocak 2024 22:08
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen ÇBK Mersin, 14. ve son hafta maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 77-56 yenildi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Cecilia Toth (Macaristan), Esperanza Mendoza (İspanya)

ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 7, Epoupa, Araujo 2, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın, 4 Kiss 13, Melis Gülcan 4, Cornelius 8, Derin Yaya 2, Meltem Avcı

ZVVZ USK Prag: Oblak 16, Cazorla 9, Ayayi 4, Magbegor 12, Hof 7, Andelova, Conde 8, Vyoralova 10, Sabally 11, Sipova

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-42

3. Periyot: 47-64

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