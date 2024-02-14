ÇBK Mersin'e Polonyalı forvet

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Stephanie Mavunga'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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ÇBK Mersin'e Polonyalı forvet
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14 Şubat 2024 13:01
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, en son Polonya'nın BC Polkowice takımında forma giyen 28 yaşında ve 1,91 metre boyundaki basketbolcuyu transfer etti.

ÇBK Mersin'in, deneyimli forvetle sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.

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