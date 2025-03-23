Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenör Ahmet Kandemir, "rahat bir şampiyonluk" elde ettiklerini söyledi.
Ahmet Kandemir, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Takım olarak çok iyi savunma yaptık. Emlak Konut'u 60 küsur sayıda tuttuk. Rakibi bu skorlara getirdiğiniz zaman daha rahat kazanıyorsunuz. Oyun hep sizin kontrolünüzde oluyor. İyi bir savunma takımıyız. Çok rahat bir şampiyonluk aldık. Tüm takımları mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ÇBK Mersinli basketbolcu Sinem Ataş ise dörtlü finale çok iyi hazırlandıklarını belirterek "İyi çalıştık. Hak eden 2 takım finale kaldı. Emlak Konut'u da tebrik ederim. Dar rotasyonları var, buralara gelmek kolay değil. Çok mücadele ettiler. Çok mutluyuz. Daha alacağımız 2 kupa var. İnşallah onları da kazanıp bu sezonu 3 kupayla kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.
ÇBK Mersin: "Çok rahat bir şampiyonluk aldık"
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenör Ahmet Kandemir maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenör Ahmet Kandemir, "rahat bir şampiyonluk" elde ettiklerini söyledi.
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