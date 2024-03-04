Çaykur Rizespor'un stadyumu için uyarı: 'Stadını kapatırım'

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi.



Sporx'in TFF'den aldığı bilgiye göre; Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi.

Çaykur Rizespor, 17 Mart'ta Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak ve 1 gün sonra denetim yapılacak. Ardından milli araya gidilecek.



Rizespor, belirtilen zamanda zemininde gerekli iyileştirmeleri yapamaması halinde milli ara sonrası zemin düzelene kadar başka bir stadyumda iç saha maçlarını oynayacak.



Rizespor'un 17 Mart'tan sonra bir sonraki iç saha maçı ise 14 Nisanda Antalyaspor ile olacak.





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