İKİNCİ YARI

50. dakikada Çaykur Rizespor tekrar öne geçti. Orta sahada Romulo'nun pasında topu kapan Zeqiri, defansın arkasına sarkan Sowe'u topla buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Sowe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Arda Özçimen'in bacaklarının arasından ağlara yolladı: 3-2.



62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Kaleci Grbic'in rakip yarı alana yolladığı top, Heliton'un müdahalesi sonrasında ceza sahası dışındaki Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yerden vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti: 4-2.



65. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Victor Hugo ile kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



77. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Koray Günter'in arka direğe açtığı falsolu ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 4-3.



85. dakikada Çaykur Rizespor farkı yeniden ikiye çıkardı. Sol kanattan Zeqiri'nin ters kanada yolladığı topu kontrol eden Akintola, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-3.



87. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 6-3'e getirdi. Olawoyin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Zeqiri, ceza sahası sol çaprazında Bokele'den sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi.





Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kazandı.Çaykur Rizespor, 11. dakikada Casper Hojer'in golüyle öne geçti. Romulo, 26. dakikada eşitliği sağladı.Ibrahim Olawoyin, 32. dakikada yeniden Rizespor'u öne geçirdi ama Romulo, 45+2. dakikada penaltı noktasından bir kez daha skoru dengeye getirdi.Ali Sowe, 50. dakikada attığı golle Rizespor'u yeniden öne geçirdi. Altin Zeqiri, 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı.Göztepe'de Koray Günter, 77. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi.Rizespor'un galibiyetini perçinleyen golleri 85. dakikada Akintola ve 87. dakikada Altin Zeqiri kaydetti.Bu sonuçla birlikte Rizespor, puanını 43'e çıkardı ve bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Göztepe ise 47 puanda kaldı.Çaykur Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.18. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Dennis, ceza yayı üzerindeki Romulo'yu topla buluşturdu. Mithat Pala'dan sıyrılan Romulo'nun yarım volesinde, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.35. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ogün Bayrak, altıpas içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasla penaltı noktası üzerinden Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.