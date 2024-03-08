Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı için "prim" iddiasına yanıt

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için "prim" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı için 'prim' iddiasına yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 15:27
Son güncelleme 08 Mart 2024 15:43
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için ortaya atılan "prim" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor'un İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda futbolculara yönetimin belirlediği 1 milyon 200 bin TL'lik primin  takıma dağıtılacağı öne sürülmüştü.

Rizespor yönetimi, ilgili haber üzerine bir yalanlamada bulundu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery