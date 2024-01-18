Çaykur Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.



Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



Sinan Osmanoğlu, bu sezon lig ve kupada yeşil-mavili formayla 47 dakika görev yaptı.



