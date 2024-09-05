Çavdar, 2028 Olimpiyatları hedeflerini büyütmek istiyor

Ortaokul yıllarında 13 yaşındayken bir arkadaşının tavsiyesiyle spora başlayan Çavdar, 2017'de Para Tekvando Milli Takımı'na seçildi.



Oyunlardaki mücadelesinin ardından Afyonkarahisar'a dönen Çavdar, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan tekvandoda 5 madalya ile dünyada en fazla madalya alan ülke olarak tarih yazıldığını dile getirdi.



Paris'te her şeyin çok güzel olduğunu belirten Çavdar, "Tokyo'da pandemi dolayısıyla bu heyecanı çok fazla hissedememiştik. Paris'in ortamını, atmosferini anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.







"Şükür bronz madalyayı boynuma takıp geldim"



Paris'te Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu vurgulayan Çavdar, "İlk maçımı kaybetmiştim, çok üzüldüm. Fakat bronz madalya için iki tane altın madalya kadar maç yaptım. O maçlarda rakiplerim gerçekten dişliydi. Şükür bronz madalyayı boynuma takıp geldim. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ülkeme, Afyonkarahisar'a bu heyecanı yaşatabilmek çok fazla gurur verici. Ne mutlu bana bu gururu yaşatabildiğim için." diye konuştu.



Çavdar, 2028'deki olimpiyatlarda hedef büyüttüklerini vurgulayarak, "2028'e önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yıl boyunca oraya katılabilmek için mücadele vereceğiz. O zamana kadar tabii ki dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Oralardan altın madalya kazanabilmek çok değerli bizim için, 4 yıl içinde bu madalyaları da toplayarak, 2028 için hedeflerimizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.



Madalya töreninde çok heyecanlandığını anlatan Çavdar, "Jackie Chan deneyimi hayatımda tadabileceğim en iyi şeylerden bir tanesiydi. 'Böyle usta bir aktörden bu madalyayı alabilmek pastanın üstüne çilek oldu.' diyebilirim. Görünce çok şaşırdım. 'Gerçek mi?' dedim. Çok samimiydi." değerlendirmesinde bulundu.





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