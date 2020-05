Carmen Electra, The Last Dance ile Pornhub'da tavan yaptı!

The Last Dance belgeselinde yer alan müstehcen Dennis Rodman hikayeleri, dünyaca ünlü porno sitesi Pornhub'da "Carmen Electra" aratmalarına tavan yaptırdı.ESPN'in büyüleyici "The Last Dance" belgeseli, son dönemde oldukça popüler konuma yükseldi ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın yanı sıra Isiah Thomas, Scottie Pippen ve Dennis Rodman gibi eski yıldızların bu günlerde popülerliğini önemli ölçüde artırmasına yol açtı.Ancak, spot ışığını gören bir başka kişilik, Rodman'ın eski kız arkadaşı Carmen Electra oldu. Eski oyuncu ve model, belgeselde göründükten sonra, Pornhub aratmalarında büyük bir artış gördü.Bu durum, Pornhub'un kendi web sitesinden gelen resmi açıklamayla anlaşıldı:Rodman'ın eski eşinin tek bir günde kaç tane arama topladığını göstermek için, ünlü site tarafından bir istatistik grafiği bile sunuldu:Rodman ile mevzubahis bölümünün yayınlanmasından bu yana, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 600.000 kişinin, Pornhub'da Electra'yı arattığı görüldü.