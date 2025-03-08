Carlos Cuesta'ya Meksika'dan talip!

Meksika'nın köklü kulüplerinden Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine başladı.
Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen kulüp, Galatasaray forması giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı transfer listesinde tutmaya devam ediyor.
RAMOS'UN DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRABİLİR
Kış transfer döneminde Monterrey, savunmasını güçlendirmek adına dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u kadrosuna katmıştı.
Ancak 38 yaşındaki İspanyol yıldızın fiziksel durumu nedeniyle her üç günde bir 90 dakika sahada kalması zor görünüyor. Bu durum, Meksika ekibini yeni bir stoper arayışına yönlendirdi.
CUESTA, GALATASARAY'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Azteca Deportes'in haberine göre Monterrey'in Carlos Cuesta ilgisi sona ermiş değil.
Kış transfer döneminde Genk'ten Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki savunmacı, Türkiye'de beklentileri karşılamakta zorlanıyor.
Hem saha içi hem de saha dışındaki adaptasyon süreci sıkıntılı geçen Kolombiyalı stoper için Monterrey, yaz transfer döneminde yeniden harekete geçebilir.
TRANSFER KOLAY OLMAYACAK
Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yabancı oyuncu kısıtlamasına takılmadan istediği futbolcuları oynatabilecek.
Ancak Meksika Ligi kurallarına göre Cuesta'yı kaydettirebilmek için kadrosundaki bir yabancı oyuncudan vazgeçmesi gerekecek. Ayrıca Galatasaray, devre arasında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Cuesta'yı kolay kolay bırakmak istemiyor.
Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen kulüp, Galatasaray forması giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı transfer listesinde tutmaya devam ediyor.
RAMOS'UN DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRABİLİR
Kış transfer döneminde Monterrey, savunmasını güçlendirmek adına dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u kadrosuna katmıştı.
Ancak 38 yaşındaki İspanyol yıldızın fiziksel durumu nedeniyle her üç günde bir 90 dakika sahada kalması zor görünüyor. Bu durum, Meksika ekibini yeni bir stoper arayışına yönlendirdi.
CUESTA, GALATASARAY'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Azteca Deportes'in haberine göre Monterrey'in Carlos Cuesta ilgisi sona ermiş değil.
Kış transfer döneminde Genk'ten Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki savunmacı, Türkiye'de beklentileri karşılamakta zorlanıyor.
Hem saha içi hem de saha dışındaki adaptasyon süreci sıkıntılı geçen Kolombiyalı stoper için Monterrey, yaz transfer döneminde yeniden harekete geçebilir.
TRANSFER KOLAY OLMAYACAK
Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yabancı oyuncu kısıtlamasına takılmadan istediği futbolcuları oynatabilecek.
Ancak Meksika Ligi kurallarına göre Cuesta'yı kaydettirebilmek için kadrosundaki bir yabancı oyuncudan vazgeçmesi gerekecek. Ayrıca Galatasaray, devre arasında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Cuesta'yı kolay kolay bırakmak istemiyor.
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