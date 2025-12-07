07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da kalıyor

Vasco da Gama'da çok mutlu olduğunu söyleyen Carlos Cuesta, Galatasaray ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve kiralık süresinin uzatılmasına sıcak bakıldığını açıkladı.

calendar 06 Aralık 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, yalnızca üç ayda hem kulübe hem de Rio de Janeiro'ya tamamen uyum sağladığını söyledi.

24 yaşındaki savunmacı, kiralık sözleşmesi Aralık ayında sona ermesine rağmen, tarafların yeniden anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

GALATASARAY İLE İLETİŞİM OLUMLU 



Cuesta, Galatasaray ile yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtti:

"Kontratım aralık ayına kadar, daha uzun süre uzatma seçeneği de var. Vasco'da çok mutluyum. Hem Vasco hem Galatasaray ile iletişim çok açık ve samimi. Her şey en başından beri konuşulmuştu. Uzun süre burada kalabilmem için süreç doğru ilerliyor. Karar sadece Vasco'nun ya da benim değil, Galatasaray'ın da."

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Ailesinin de Rio'ya tamamen alıştığını söyleyen Cuesta, "Burada çok mutluyum, ailem de öyle. Oynuyorum, kendimi iyi hissediyorum. Copa do Brasil'i kazanma ve Libertadores'e gitme ihtimali hem benim hem kulübün lehine. Uzun süre kalmamı kolaylaştırıyor."  ifadelerini kullandı.

"HER MAÇTAN BİR DERS ÇIKARIYORUZ"

Son haftalardaki kötü seri üzerine konuşan Cuesta, "Her maçtan bir ders çıkarıyoruz. Bazılarında rakip bizden iyiydi, bazılarında biz iyiydik ama gol atamadık ve basit goller yedik. Vasco gibi bir kulüpte art arda beş yenilgi kabul edilemez. Ben hiçbir maçı kaybetmek istemem, beş maç kaybetmek çok zor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
