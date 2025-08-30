29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

ABD Açık Turnuvası'nda Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, 4. tura adını yazdıran isimler oldu.

calendar 30 Ağustos 2025 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Elena Rybakina ve Carlos Alcaraz, dördüncü tura adını yazdırdı.

Kazak Rybakina (10 numaralı seribaşı), Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lük setlerle geçerek tek kadınlarda üst tura çıktı.

Tek kadınlardaki diğer maçlarda Amanda Anisimova, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian ve Jessica Pegula, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.


Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan sporcu Luciano Darderi'yi 6-2, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek tur atladı.

Alexander Bublik, Alexander Zverev, Alex De Minaur ve Tommy Paul, tek erkeklerde tur atlayan diğer isimler oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.