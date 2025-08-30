Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Elena Rybakina ve Carlos Alcaraz, dördüncü tura adını yazdırdı.Kazak Rybakina (10 numaralı seribaşı), Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lük setlerle geçerek tek kadınlarda üst tura çıktı.Tek kadınlardaki diğer maçlarda Amanda Anisimova, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian ve Jessica Pegula, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan sporcu Luciano Darderi'yi 6-2, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek tur atladı.Alexander Bublik, Alexander Zverev, Alex De Minaur ve Tommy Paul, tek erkeklerde tur atlayan diğer isimler oldu.