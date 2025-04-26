CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başladı.
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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.
Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır."
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, başkanımız Ali Koç'un önderliğinde Fenerbahçe'nin her kuruşuna sahip çıktı. Ülkemizde zorlu mali tablolar içerisinde geleceğimiz için pek çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. 11 Nisan'daki hisse satışı ile ilgili yorumları dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını güçlü kılmak ve atılan adımların arkasındaki gerçekleri sizlerle açık ve net şekilde paylaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili detayları Erol Bilecik, sizlere sunacak."
Toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başladı.
CANLI AKTARIYORUZ;
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.
Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır."
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, başkanımız Ali Koç'un önderliğinde Fenerbahçe'nin her kuruşuna sahip çıktı. Ülkemizde zorlu mali tablolar içerisinde geleceğimiz için pek çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. 11 Nisan'daki hisse satışı ile ilgili yorumları dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını güçlü kılmak ve atılan adımların arkasındaki gerçekleri sizlerle açık ve net şekilde paylaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili detayları Erol Bilecik, sizlere sunacak."