CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
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26 Nisan 2025 10:36
Son güncelleme 26 Nisan 2025 11:02
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.

Toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başladı. 

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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.

Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır."

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, başkanımız Ali Koç'un önderliğinde Fenerbahçe'nin her kuruşuna sahip çıktı. Ülkemizde zorlu mali tablolar içerisinde geleceğimiz için pek çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. 11 Nisan'daki hisse satışı ile ilgili yorumları dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını güçlü kılmak ve atılan adımların arkasındaki gerçekleri sizlerle açık ve net şekilde paylaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili detayları Erol Bilecik, sizlere sunacak."


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