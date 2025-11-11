Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.
SAP Garden'da oynanan müsabaka 22.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
FENERBAHÇE BEKO: 66
MACCABI TEL AVIV: 66
(4.ÇEYREK)
CANLI: Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Münih'te Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.
- 23:12 Ünlü futbolcu Oscar, hastaneye kaldırıldı!
- 22:56 Andres Iniesta'ya dolandırıcılık suçlaması!
- 22:26 Manisa FK, Taner Taşkın ile yollarını ayırdı
- 22:26 CANLI: Virtus Bologna - Anadolu Efes
- 21:55 CANLI: Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv
- 21:41 Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama!
- 21:25 A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi!
- 21:19 Jose Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!
- 20:52 Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
- 20:23 A Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
- 19:53 Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"
- 19:38 Milli Haltercilerden, İslami Dayanışma Turnuvası'nda 21 madalya!
- 19:32 Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!
- 19:32 De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
- 19:16 Wendel'den Botafogo itirafı: "Son anda vazgeçtiler, inanması zor"
- 19:04 Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
- 18:54 Erik Ten Hag, Ajax'ı reddetti!
- 18:31 Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!
- 18:29 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
- 17:54 Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi bitti!
- 17:20 Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!
- 16:16 Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz
- 16:12 Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 6. oldu
- 16:09 Juventus'ta yeni CEO Comolli
- 15:58 Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- 15:48 U17 Milli Takım, Bosna Hersek'i 3 golle geçti
- 15:43 Hakan Safi: "Fenerbahçe'den kimse çıkmayacak"
- 15:40 NBA yöneticilerine göre Kings, Domantas Sabonis'i takasa açabilir
- 15:39 Coby White, sakatlık dönüşü yolunda G League'e gönderildi
- 15:39 Bracy-Williams'A 45 ay men cezası!
- 15:26 Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
- 15:10 Victor Osimhen için transfer açıklaması!
- 14:58 Ümit Milli Takım'da değişiklik
- 14:56 Altay'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 14:52 Sheinbaum, Dünya Kupası biletini genç bir kadına verecek
- 14:44 Ege futbolunda bahis depremi
- 14:33 Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber!
- 14:24 Filenin Sultanları, finale yükseldi!
- 14:22 Karşıyaka, Candost Volkan ile anlaştı!
- 14:16 TFF'ye tepki! "Kavun mu bu koklayıp alalım!"
- 14:07 Muğlaspor'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 14:03 Milli boksörlerden 6 madalya birden!
- 13:49 Celil Yüksel: "Hukuka aykırı"
- 13:45 Suat Hekimoğlu: "Boksun yükselen grafiğini bir kez daha gösterdik"
- 13:40 Trabzonspor'da dikkat çeken tablo!
- 13:37 Samsunspor'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 13:34 Berat Hıdır'ın hedefi yeni madalyalar
- 13:30 Bursaspor Basketbol'da Ahmet Çakı dönemi
- 13:27 Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
- 13:03 Galatasaray, Bissouma'dan vazgeçmiyor!
- 12:58 Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu
- 12:52 Prince, boyun fıtığı nedeniyle süresiz olarak kadro dışı
- 12:51 Garland, Heat'e kaybedilen maçta ayak parmağından sakatlandı
- 12:50 Rondo: "Günümüz oyun kurucuları daha robotik oynuyor"
- 12:49 NBA'den Brandon Ingram'a su şişesi olayı nedeniyle 25 bin dolar ceza!
- 12:47 Lamine Yamal, Türkiye maçında yok!
- 12:44 Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 12:34 Dursun Özbek'ten bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
- 12:18 LeBron James, G League takımıyla antrenmanlara dönüyor
- 12:15 Jota Silva, ilk 11'i istiyor
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!
Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"
Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!
De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!
Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!
Juventus'ta yeni CEO Comolli
Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
Robert Lewandowski için emeklilik ihtimali!
Atalanta, Ivan Juric'in görevine son verdi!
