CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 53
FENERBAHÇE BEKO: 33
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: 22-9
2. ÇEYREK SONUCU: 50-31
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 53
FENERBAHÇE BEKO: 33
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: 22-9
2. ÇEYREK SONUCU: 50-31
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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