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CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya geliyor.

calendar 21 Haziran 2025 20:24 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 21:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 53 

FENERBAHÇE BEKO: 33 

(3. ÇEYREK)

1. ÇEYREK SONUCU: 22-9
2. ÇEYREK SONUCU: 50-31

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