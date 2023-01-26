CANLI | ASVEL - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ASVEL ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | ASVEL - Fenerbahçe Beko
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26 Ocak 2023 22:57
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşı karşıya geliyor.

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ASVEL VILLEURBANNE: 48
FENERBAHÇE BEKO: 33

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THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.

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