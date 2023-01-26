CANLI | ASVEL - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşı karşıya geliyor.
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ASVEL VILLEURBANNE: 48
FENERBAHÇE BEKO: 33
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THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.
CANLI | DEVRE ARASI
ASVEL VILLEURBANNE: 48
FENERBAHÇE BEKO: 33
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.
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