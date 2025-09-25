Caner Erkin takım arkadaşına vurdu, kırmızı gördü!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.Sakaryaspor'da kaptan Caner Erkin, sahalarda az rastlanan bir olaya imza attı. Caner Erkin, Pendikspor maçının 76. dakikasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı.Mücadelenin 75. dakikasında Sakaryaspor'un atağında Burak Altıparmak şutunu çeken isim oldu. Bu sırada Caner Erkin ile Burak Altıparmak arasında bir tartışma çıktı.Caner Erkin, Burak Altıparmak'ın üzerine yürüdü ve kafa kafaya geldiği takım arkadaşına tokat attı.Bunun ardından maçın hakemi Burak Demirkıran, Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.Öte yandan Pendikspor, Sakaryaspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.Pendikspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1. dakikada Ahmet Karademir kaydetti. Sakaryaspor'da fileleri 31. dakikada penaltıdan Kakuta havalandırdı.Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor ise 8 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Pendikspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.PendikBurak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış ÇiçeksoyuDeniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 72 Hakan Yeşil), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 87 Ahmet Karademir), Denic (Dk. 87 Adnan Uğur), Hüseyin Maldar (Dk. 60 Thuram), Clarke-Harris (Dk. 73 Görkem Bitin)Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 83 Batuhan Çakır), Salih Dursun, Kolovetsios, Caner Erkin, Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Eren Erdoğan), Emre Demir (Dk. 71 Ben Yedder), Mirza Cihan (Dk. 71 Burak Altıparmak), Burak Çoban, KakutaDk. 19 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 53 Yiğit Fidan, Dk. 59 Hüseyin Maldar, Dk. 90+1 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor), Dk. 31 Kakuta (Penaltıdan) (Sakaryaspor)Dk. 76 Caner Erkin (Sakaryaspor)Dk. 42 Wilks, Dk. 45+3 Hamza Akman, Dk. 66 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 83 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45+1 Caner Erkin, Dk. 52 Salih Dursun, Dk. 71 Eren Erdoğan (Sakaryaspor)