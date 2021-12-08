Can Bozdoğan'dan transfer sorusuna yanıt

Beşiktaşlı Can Bozdoğan, Borussia Dortmund maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Can Bozdoğan'dan transfer sorusuna yanıt
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08 Aralık 2021 01:08
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı maçın ardından Can Bozdoğan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Can Bozdoğan "Maça iyi başladık ama kırmızı kart dengemizi bozdu. Bu maçı kaybettik, artık Süper Lig'de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Geleceği hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Can Bozdoğan "Beşiktaş'ta iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçı düşünüyorum, gelecekte neler olur bilemiyorum." ifadelerini kullandı.


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