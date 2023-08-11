Caicedo'nun tercihi Chelsea!

Liverpool, Moises Caicedo transferi için Brighton ile 127 milyon euro'ya anlaştı. Ancak 21 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ya transfer olmak istemesi sonrası işler değişti. Chelsea, Ekvadorlu oyuncu için yeni teklif yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Caicedo'nun tercihi Chelsea!
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11 Ağustos 2023 17:25
Brighton forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Moises Caicedo, İngiltere'yi karıştırdı.

Liverpool, genç oyuncunun transferi için Brighton ile 127 milyon euro'ya anlaşma sağladı. Ancak daha önce Chelsea ile el sıkışan Ekvadorlu oyuncu, Londra ekibine verdiği sözü tutmak istedi ve Chelsea'ye transfer olmak istedi.

Bu gelişmenin ardından Chelsea, Caicedo'nun transferi için Brighton ile yeniden görüşmelere başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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