Çağrı Karakuş: 'Hedefimiz Dubai 1'inci Ligi'ne çıkmak'

Real Madrid'in efsane sağ beki Michel Salgado'nun başkanlığını yürüttüğü Fursan Hispania FC'de, gurbetçi Türk futbolcu Çağrı Karakuş performansıyla dikkat çekiyor. Dubai 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve 4'üncü sırada bulunan, altyapı vizyonuyla Türkiye'den Altınordu modelini benimseyen ekip, genç İspanyol oyunculardan kurulu kadrosuyla üst lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.



Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 42 puanla 4'üncü sırada yer alan Körfez temsilcisi, disiplinli futbol anlayışı ve takım içi dayanışmayla öne çıkıyor. Takımın 26 yaşındaki sol stoperi Çağrı Karakuş, "Disiplin ve takım ruhu bu başarının temel taşı. Başkan Salgado ve teknik heyetle kurduğumuz güven ortamı, sahaya olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.



'SALGADO'NUN LİDERLİĞİ KARİYERİMDE DÖNÜM NOKTASI'



Sezona Almanya 3'üncü Lig ekibi ASV Mettmann'dan transfer olarak başlayan Karakuş, Dubai'deki iklim ve oyun temposuna kısa sürede uyum sağladığını belirtti. Savunma oyuncusu, "Başkanımız Salgado'nun vizyonu sadece sahaya değil, kişisel disiplinime de etki etti. Onunla aynı kulüpte olmak gurur verici" dedi.



44 numaralı formasıyla savunmanın önemli ismi olan Karakuş, kritik müdahaleleri ve liderlik rolüyle öne çıkarken, "Fursan Hispania'yı 1'inci Lig'e taşıyacak güce sahibiz" sözleriyle hedeflerini net şekilde ortaya koydu.



'TÜRKİYE VE AVRUPA'DA ÜST DÜZEY LİGLERDE OYNAMAK İSTİYORUM'



Kariyer hedeflerini de paylaşan genç futbolcu, uzun vadede Türkiye ve Avrupa'da üst seviye liglerde forma giymeyi amaçladığını ifade etti. Ailesi ve eski hocalarının desteğini her zaman arkasında hissettiğini vurgulayan Karakuş, "Başkanımız Salgado'nun bana duyduğu güven paha biçilemez. Bu güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışıyorum" dedi.



