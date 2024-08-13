Çağdaş Atan: "İkinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Çağdaş Atan: 'İkinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk'
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13 Ağustos 2024 01:04
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 01:28
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın çok tempolu geçtiğini ifade etti.

Maçın ilk yarısında rakibin çok üstün oynadığını anlatan Atan, "Bugün çok fazla rotasyon yaptık. Perşembe günü Avrupa'da maç oynadık. Perşembe günü de o maçın rövanşını oynayacağız. Oyuncularımızı bu rotasyonlara ve oyunlara hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Çaykur Rizespor'un iç sahada çok güçlü olduğuna dikkati çeken Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün ilk yarıda geçen seneki performansın tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarı biraz daha bekleme pozisyonuna geçtik. Dört, beş, bir. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı topla oynama oranları da eşitlendi. İkinci yarı biz de gol atabilirdik. Çaykur Rizespor'u ve İlhan hocayı ilk yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Biz ikinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Hamlelerden sonra biz de oyuna ortak olduk."


 

 
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