Çağdaş Atan: 'İkinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın çok tempolu geçtiğini ifade etti.Maçın ilk yarısında rakibin çok üstün oynadığını anlatan Atan,dedi.Çaykur Rizespor'un iç sahada çok güçlü olduğuna dikkati çeken Atan, şu değerlendirmeyi yaptı: