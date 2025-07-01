Çağdaş Atan: 'Hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak'

- "Oyuncular gelmeye devam edecek"

- "Oyunumuzu daha fazla güçlendirmek istiyoruz"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonda ilk hedeflerinin UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanmak olduğunu söyledi.Atan, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yeni sezon hazırlıklarına iyi ve hızlı başladıklarını belirten Çağdaş Atan,ifadelerini kullandı.Çağdaş Atan, şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, orta saha, kanat ve santrfor mevkileri için de transfer görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.Değişim içinde olduklarına vurgu yapan Atan, transfer çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:Çağdaş Atan, bu sezon oyunun kontrolünü her zaman elinde bulunduran bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.Geçen sezon çok fazla formasyonda oyun oynadıklarını hatırlatan Atan,değerlendirmesinde bulundu.Ganalı stoper Jerome Opoku'yla ilgili transfer iddialarına ilişkin de görüşlerini paylaşan Atan,şeklinde konuştu.