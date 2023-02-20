Büyükekşi: 'FIFA ve UEFA'yı davet ettik'

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Mart Çarşamba günü başlayacak olan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına hazırlanıyor.



Yardım kampanyasıyla ilgili A Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yurtdışından önemli yıldız isimler ve kulüplerle görüşme halindeyiz. FIFA, UEFA ve federasyonları da kampanyaya davet ettik. Acı depremdeki yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.



BİNLERCE KONTEYNER



Başkan Mehmet Büyükekşi, 1000 konteyner sözünü daha da büyütmek istediklerini dile getirdi.



Herkese çağrı yapan Büyükekşi, "Konteyner sayısını binlerce yapmak istiyoruz. Sponsorlor, futbola gönül veren iş insanları, teknik direktörler ve futbolcular herkes elini taşın altına koyacak. Bu kampanyayla depremzedelere verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yerine getireceğiz" sözlerini sarf etti.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor. Ülkenin her yerinden malzemelerle yüklenen tırlar afet bölgesi ilan edilen 11 ile doğru hareket ediyor. Sahada AFAD koordinasyonunda aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları da vatandaşlara en hızlı şekilde yardımları ulaştırmayı sürdürüyor.





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