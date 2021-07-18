Büyükçekmece Basketbol, Jordon Crawford'ı transfer etti

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Büyükçekmece Basketbol, Jordon Crawford'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2021 16:50
Büyükçekmece Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Elan Chalon'da forma giyen 31 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Crawford, 2019-2020 sezonunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da forma giymişti. ABD'li basketbolcu, söz konusu sezonda Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 23 maçta 15,9 sayı, 5,6 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.