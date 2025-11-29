Büyük maçların adamı: Leroy Sane

Galatasaray'da üç isim, ilk kez sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Kadıköy'de bu heyecanı yaşayacak.
BÜYÜK MAÇKARA DAMGA VURDU
Sane, kariyerinde büyük maçlara golleri ve asistleriyle damgasını vurdu.
Alman yıldız, Ruhr derbisinde Schalke'deyken Dortmund'a hem gol attı hem asist yaptı.
Manchester derbisinde de City formasıyla United'ı boş geçmemişti.
