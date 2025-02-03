Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, Golden State Warriors'a takas edilmesi durumunda ekiple kontratını uzatmak istemediği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Butler'ın Warriors'a takımla uzatma imzalamak istemediğini ilettiğini ve Heat ile olan takas görüşmelerinin şimdilik sona erdiğini söyledi.



Butler, takas görüşmeleri Aralık ayında başladığında Phoenix Suns, Houston Rockets ve Dallas Mavericks, Warriors ile birlikte tercih ettiği takımlar listesindeydi. Butler Suns'a odaklanmış gibi görünmüş olsa da, ancak takım şu anda onu elde etmek için uygun bir yoldan yoksun durumda.



Miami yıldızı an itibariyle takas son tarihine dek Heat tarafından uzaklaştırma cezasına çarptırılmış durumda. Heat'in son dönemde Butler'ı takas etmek için giderek daha yoğun çalıştığı söyleniyordu.



Butler'ın 2025-26 sezonu için 52,4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



