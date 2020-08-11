Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı

Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı
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11 Ağustos 2020 19:20
Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yıllarında yeşil-beyazlı formayı terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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