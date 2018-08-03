Bursaspor forvette yabancılara güveniyor

Son yıllarda hücum sıkıntısı çeken Bursaspor, forvete en az 2 takviye için görüşmelerini sürdürürken, tercihini de dış transferde genellikle yabancı oyunculardan kullandı.Stancu ve Kubilay'ın hayal kırıklığı yaratması ise bu mevkiye 2 transferi mecbur kıldı.Bursaspor'da gözler santrfor transferine çevrilirken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada yabancı oyunculara güveniyor. Son 10 sezon baz alındığında yeşil beyazlılar, dış transferde 21 forvet oyuncusunu kadrosuna katarken, bunların 17'si yabancı oldu. Şu an devam eden transfer görüşmelerinde de gündemine yabancı oyuncuları alan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba da, Seydou Doumbia, Okaka ve Papiss Cisse için girişimlerde bulunduklarını belirtmişti.Son 10 sezonda transfer edilen forvet oyuncuları arasında ise en dikkat çekici performanslara Fernandao ve Cedric Bakambu imza attı. Yeşil beyazlı kulüpte bir buçuk sezon ter döken Fernandao, 67 maçta 38 gol atarken; Bursaspor'da bir sezon forma giyen Bakambu ise 40 maçta rakip fileleri 21 kez sarstı. Yeşil beyazlı yönetim, bu noktada her iki oyuncuyu kıstas olarak belirlerken, takıma bu denli katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında.Bursaspor, son 3 sezondur da hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. 69 golle noktalanan 2014-15 sezonun ardından yeşil beyazlı kulüp, 2015-16 sezonunda 47, 2016-17 sezonunda 34 ve 2017-18 sezonunda 43 gol atabildi. Yeni sezonun kadro planlamasında kendisine şans bulan Bogdan Stancu, bir buçuk sezondur Bursaspor formasını terletmesine karşın çıktığı 45 maçta yalnızca 8 kez gol sevinci yaşadı. Timsah'ın şu anki bir diğer forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş da 52 maçta 11 golde kaldı.