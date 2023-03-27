Bursa'da Hırvatistan maçına büyük ilgi

EURORO2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Hırvatistan'ı konuk edecek Türkiye, Bursa'da dolu tribünler önünde oynayacak.
Salı akşamı 21.45'te Bursa BŞB Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri günler öncesinden tükendi.
Bursa'da yaşayan ve çevre illerden gelecek futbolsever maça yoğun ilgi gösterdi. Hırvatistan karşısında müthiş bir tribün desteği olacak.
Salı akşamı 21.45'te Bursa BŞB Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri günler öncesinden tükendi.
Bursa'da yaşayan ve çevre illerden gelecek futbolsever maça yoğun ilgi gösterdi. Hırvatistan karşısında müthiş bir tribün desteği olacak.
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