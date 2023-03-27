Bursa'da Hırvatistan maçına büyük ilgi

Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, dolu tribünler önünde oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bursa'da Hırvatistan maçına büyük ilgi
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27 Mart 2023 11:39
EURORO2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Hırvatistan'ı konuk edecek Türkiye, Bursa'da dolu tribünler önünde oynayacak.

Salı akşamı 21.45'te Bursa BŞB Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri günler öncesinden tükendi.

Bursa'da yaşayan ve çevre illerden gelecek futbolsever maça yoğun ilgi gösterdi. Hırvatistan karşısında müthiş bir tribün desteği olacak.

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