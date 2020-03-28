Burak Yılmaz'a verilen çek karşılıksız çıktı!

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir "çek" olayı yaşandı. Siyah-beyazlıların çekini tahsil edemeyen golcü, bunu kendisine veren eski kulübü Karadeniz ekibinden karşılıksız tutarı istedi. Bordo-mavililer ise tahsilat yapabilmek için TFF'nin yolunu tuttu

Haber; Milliyet
Burak Yılmaz'a verilen çek karşılıksız çıktı!
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28 Mart 2020 11:14
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi.

Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

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