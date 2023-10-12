Burak Yılmaz'dan sürpriz Mancini hamlesi

Beşiktaş'ta aralık ayında düzenlenmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurula kadar teknik sorumuluk görevine getirilen Burak Yılmaz'ın, Galatasaray'dan eski hocası olan Roberto Mancini ile fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü. Mancini'nin Yılmaz'a iki antrenör de tavsiye ettiği iddia edildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan sürpriz Mancini hamlesi
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12 Ekim 2023 09:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrasında İstanbulspor karşısında takımın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz, 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Yönetimin, seçime kadar takımın başında kalacağını açıkladığı Yılmaz, uzun vadeli planlar yapmaya başladı.

MANCINI'DEN DESTEK ALDI

Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen Yılmaz, Galatasaray'daki eski hocası Roberto Mancini'den destek aldı. İtalyan teknik adamı arayan Burak Hoca, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı.



PSİKOLOG DA GELİYOR

Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi. Yapılan görüşme sonunda Burak Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı. 

 
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