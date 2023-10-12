Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrasında İstanbulspor karşısında takımın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz, 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Yönetimin, seçime kadar takımın başında kalacağını açıkladığı Yılmaz, uzun vadeli planlar yapmaya başladı.
MANCINI'DEN DESTEK ALDI
Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen Yılmaz, Galatasaray'daki eski hocası Roberto Mancini'den destek aldı. İtalyan teknik adamı arayan Burak Hoca, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı.
PSİKOLOG DA GELİYOR
Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi. Yapılan görüşme sonunda Burak Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı.
MANCINI'DEN DESTEK ALDI
Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen Yılmaz, Galatasaray'daki eski hocası Roberto Mancini'den destek aldı. İtalyan teknik adamı arayan Burak Hoca, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı.
PSİKOLOG DA GELİYOR
Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi. Yapılan görüşme sonunda Burak Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı.