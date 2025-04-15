Burak Yılmaz: 'Beşiktaş'a nasılsa, Fenerbahçe'ye de öyle oynadık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ekol TV muhabiri Sezgin Gelmez'in sorularını cevapladı.



Yılmaz, spor gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÜZÜLDÜK"



Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, "Galatasaray maçında da Beşiktaş maçında da üzüldük. Galatasaray maçında harika futbol oynadık, berabere bitmişti üzülmüştük.



Beşiktaş maçında da 90'ıncı dakikada yediğimiz penaltıyla üzüldük. Maç bizim kontrolümüzde ve çok gol kaçırdık. Ama oradan sıyrıldık, şimdi Kayseri maçına konsantre olduk."



"FENERBAHÇE'YE NASIL MAĞLUP OLDUĞUMUZ ORTADA"



"Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunu Fenerbahçe'ye karşı da oynadık. Fenerbahçe deplasmanında çok iyi bir oyunla mağlup olduk.



Fenerbahçe'ye iki maçta da mağlup olmuş olabiliriz ama nasıl mağlup olduğumuz ortada. Hatta Fenerbahçe teknik direktörü de bizim için çok iyi şeyler söylemişti.



Burada Fenerbahçe'ye karşı böyleyiz Beşiktaş'a karşı şöyleyiz diye konuşmamak lazım. 4 büyük takımda da oynamış bir futbolcu olarak, ben her maçı kazanmayı hedefliyorum. Her maça rakip gözetmeksizin kazanmak için çıkıyoruz."



"ALLAH'TAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK"



Fenerbahçe maçında kulübede olmaktan çekinmemesi hakkında başarılı teknik adam, "Ben hayatımda hiçbir şeyden çekinmedim. Eğer hayatımda bir şeylerden çekinmiş olsaydım buralara gelemezdim. Benim Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok" sözlerini kullandı.



