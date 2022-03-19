Burak Öksüz: "Puan almak için gelmiştik"

Burak Öksüz, Hatayspor'un deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Burak Öksüz: 'Puan almak için gelmiştik'
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19 Mart 2022 21:57
Burak Öksüz, Hatayspor'un deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın baskılı oynayacağını biliyorduk. Soyunma odasına 1-1 gitmek avantajlı oldu. İkinci yarı daha farklı oldu." dedi.

Burak Öksüz ayrıca, "Biz kontra atağa iyi çıkan bir takımız. Çok pozisyon bulduk, final paslarını yapamadık. Puan almak için gelmiştik, buradan bir puan almak iyi. Hedefimiz var, bundan kopmamaya çalışıyoruz inşallah buna ulaşırız" ifadelerini kullandı.

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