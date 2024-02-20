Burak Kızılhan'dan flaş Icardi paylaşımı!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketine yönelik açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Kızılhan'dan flaş Icardi paylaşımı!
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20 Şubat 2024 19:52
Son güncelleme 20 Şubat 2024 19:54
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte Burak Kızılhan'ın o açıklaması;

''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…''

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