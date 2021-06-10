Burak Elmas: 'Seçilmesem bile başkana sunacağım'

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.



Son dönemlerde yönetimlerin, kendilerini camianın üzerinde gördüğünü belirten Elmas, tepkisini Baba Gündüz'ün (Kılıç) "Bu camia şımarıkları sevmez" sözleriyle dile getirdi. Ardından şu ifadeleri kullandı:



"Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim"



"BU CAMİA SEVMEZ ŞIMARIKLARI"



Sözlerine "Artık bana Fatih Hoca'yı sormayın" diyerek başlayan Burak Elmas, kendisine ve ekibine güveninin tam olduğunu söyledi.



İşte Elmas'ın açıklamaları: "Son dönemlerde yönetimdekiler, kulübe hizmet etmek bir yana kendilerini camianın üzerinde görmeye başladılar. Efsanemiz Baba Gündüz'ün (Kılıç) 'Galatasaray şımarıkları sevmez' diye çok doğru bir lafı var. 10 yıldır G.Saray'ın sorunlarına vakıf, çözüm projelerini üretmiş, en hazır ekip biziz. Bana, ekibime ve projelerime saldıranlara Galatasaraylı duruşu sebebiyle cevap vermeye tenezzül etmiyoruz."



YOLA İKTİDAR OLMAK İÇİN ÇIKMADIM!



"Kavga istemiyoruz, aksine camiayı birleştirmeliyiz. Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim. 1992 yılından beri camianın içindeyim ve 24 yaşında yöneticilik yaptım. Galatasaray benim ailem. Burada büyüdüm ve olgunlaştım. Bu yola çıkarken iktidar olmak için değil, zor gününde aileye sahip çıkmak için çözümler ürettik. Bugün Galatasaray'da ciddi bir ayrışma var. Bu bölünmeyi ortadan kaldırmalıyız. Ben başkan seçilmesem bile projelerimizi ve ön protokollerini, imzaladığımız sponsorlukları seçilen başkana sunacağım. Çünkü aslolan Galatasaray!"



500 BİN TL TEPKİSİ



Galatasaray Kulübü'nün, başkan adaylarının 500 bin TL bağış yaparak GS TV ve YouTube'da program yapabileceklerini açıklamasına Burak Elmas, "Seçildiğimiz takdirde G.Saray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, popülist söylemlere alet edilemez" ifadelerini kullandı.



