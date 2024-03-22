Burak Demirboğa, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na veda etti

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa, serbest programa kalamadı.
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen organizasyondaki tekler yarışmalarında kısa program performansları tamamlandı.
Erkekler kategorisinde yarışan Burak, 68,18 puanla 40 sporcu arasında 30. sırayı aldı.
Burak, bu sonuçla ilk 24'ün serbest programa yükseldiği şampiyonadan elendi.
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen organizasyondaki tekler yarışmalarında kısa program performansları tamamlandı.
Erkekler kategorisinde yarışan Burak, 68,18 puanla 40 sporcu arasında 30. sırayı aldı.
Burak, bu sonuçla ilk 24'ün serbest programa yükseldiği şampiyonadan elendi.
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