Bünyamın Gezer: "Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirdim"

Halis Özkahya'nın Gaziantep - Kasımpaşa maçını bitirip oyuncuları soyunma odasından yeniden çağırtarak kalan dakikaları oynatmasını eski hakem Bünyamin Gezer sert bir dille eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bünyamın Gezer: 'Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirdim'
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06 Kasım 2021 01:08
Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasını 4 dakika erken bitiren, hatasını anlayınca futbolcuları soyunma odasından çağırarak kalan dakikaları oynatan Halis Özkahya'ya eski hakem Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi.

Maçta yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu belirten Gezer, TRT Spor'da yaptığı yorumda "Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Türk hakemliği ne hale gelmiş. Asla kabul edilebilecek bir olay değil. Merkez Hakem Kurulu'nun disiplin anlayışı böyle maçlardan geçer. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim. Bu olay dünya basınına da düşer." sözlerini kullandı.

Öte yandan maç sonunda Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, teknik direktör Erol bulut ve Kasımpaşa'nın hocası Hakan Kutlu Özkahya'nın hatalı kararının telafi edilmesi nedeniyle 'insanlık hali' olabileceğinii açıkladı.


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