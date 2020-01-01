Bulls, 4'üncü sırada Williams'ı Draft edeceğini "kendisine söyledi"

NBC Sports Chicago'dan KC Johnson'a göre, Chicago Bulls'un bu geceki NBA Draftı'nda Florida State forveti Patrick Williams'ı seçmesi konusunda "gelişen bir ayartma durumu" var.



Johnson'a göre kaynaklar, Bulls'un Williams'a, takımın 4. seçimden yukarı takas yapmamayı tercih etmesi durumunda, kendisini seçme planlarını genç oyuncuya bildirdiği izlenimi altında.



Daha önce birinci turun ortalarında seçileceği düşünülen Williams'ın adı, 7'nci sıradaki Detroit Pistons ile de geçiyordu.



2.03 boyundaki forvet, önceki sezon maç başına 22.5 dakikada ortalama 9.0 sayı, 4.0 ribaund, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



Williams, hücum tarafında gelişmesini hala sürdüren bir isim olsa da, savunmadaki çokyönlülüğü bugünün NBA'ne oldukça uygun bir durumda.



